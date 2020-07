Вопрос Грузии в принятом Палатой представителей США Законе об ассигнованиях

Палата представителей Конгресса США 24 голосами против 189, 24 июля приняла Законопроект о финансировании государственных и внешних операций на 2021 фискальный год, в котором несколько тем касаются также и Грузии. В частности, согласно документу, страна должна получить не менее 132 025 000 долларов США в виде помощи от Соединенных Штатов. Однако выделение 15% помощи, предназначенной правительству Грузии, будет зависеть от состояния демократии в стране.

В то же время, согласно документу, помощь, предоставленную в соответствии с этим Законом, не смогут получить правительства стран, которые признают независимость Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, оккупированных Российской Федерацией.

«Никакая помощь, предоставляемая этим законом, не должна использоваться для поддержки оккупации Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии со стороны Российской Федерации», — говорится в документе.

В то же время Нижняя палата Конгресса этим законом обязывает исполнительную власть США противостоять или налагать вето на выдачу любой помощи со стороны международных финансовых институтов, которая будет направлена против суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В документе также говорится, что «средства, выделенные странам Восточного партнерства, должны быть использованы для реализации соглашений об ассоциации с Европейским союзом и о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, а также для сокращения давления Российской Федерации на внешнюю политику и экономику этих стран».

В то время, когда Сенат с республиканским большинством еще даже не обсуждал этот документ, Белый дом уже заявил 23 июля, что он выступает против законопроекта, принятого в Нижней палате под предводительством демократов.

