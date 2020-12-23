Региональный директор ВОЗ завершил визит в Грузию

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге завершил свой визит в Грузию. В ходе визита 18-22 декабря он встретился с представителями властей Грузии и гражданского общества.

22 декабря, в последний день своего пятидневного рабочего визита, Клюге встретился с президентом Саломе Зурабишвили, с которой обсудил ряд вопросов, включая необходимость сокращения онкологических заболеваний и стратегию распространения вакцины от Ковид-19.

В тот же день Клюге встретился с представителями гражданского общества, о чем Европейское региональное бюро ВОЗ написало в Твиттере, что гражданское общество играет важную роль в здравоохранении.

За день до этого Клюге встретился с премьер-министром Георгием Гахария, с которым обсудил роль клинических гостиниц и онлайн-клиник в борьбе с пандемией. Как сообщает пресс-служба Гахария, на встрече обсуждалась стратегическое значение Лаборатории Лугара как на местном, так и на международном уровне.

В тот же день он посетил Центр по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения. Ханс Клюге посетил Исследовательский центр Лугара и встретился с генеральным директором Национального центра и другими руководящими лицами. Он также получил информацию об эпидемиологическом надзоре, отслеживании контактов, стратегии тестирования и других приоритетных направлениях.

По информации Центра по контролю за заболеваниями, Клюге высоко оценил работу Центра по контролю за заболеваниями и его Центр Лугара. Он также особо отметил успешную работу центра по контролю табака и скринингу на гепатит С.

Site visit with @NCDCGeorgia 🇬🇪 to discuss:

✅Prioritizing cancer, tobacco control & hypertension programmes #BeatNCDs

✅Validation: elimination mother-to-child transmission of HIV

✅🇬🇪 participation in regional certification: malaria-free status #UnitedActionForBetterHealth pic.twitter.com/NqetOPiD4H — Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

19 декабря Ханс Клюге встретился с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем. Целью встречи было обсуждение текущего статуса поддержки ЕС в отношении системы здравоохранения Грузии во время пандемии Ковид-19, а также «дальнейшее развитие и перспективы сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения».

В этот же день Клюге посетил Центр управления общественной безопасностью «112», где ознакомился с процессом работы «горячей линии».

На встрече 18 декабря министр здравоохранения Экатерине Тикарадзе проинформировала регионального директора ВОЗ о мерах по борьбе с пандемией в стране, в том числе о «Центральной онлайн-клинике», которая будет систематически и эффективно контролировать состояние пациентов удаленно.

Обсуждая план вакцинации от коронавируса в Грузии, Тикарадзе сказала, что визит регионального директора важен для усиления коммуникации и планирования в этом процессе.

Minister Ekaterine Tikaradze @MOHgovge:

✅Reiterating that we have no health care without our #healthworkers👉2021 yr of #healthworker

✅Vital to reduce out-of-pocket-payments for #UHC

✅Increase access to medicines including through Oslo Initiative#UnitedActionForBetterHealth pic.twitter.com/Ipyc98unVu — Hans Kluge (@hans_kluge) December 18, 2020

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