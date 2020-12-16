Задержаны два сотрудника пенитенциарного учреждения в связи с избиением Георгия Руруа в тюрьме
По сообщению Министерства юстиции Грузии от 16 декабря, Генеральная инспекция ведомства задержала старшего инспектора Отдела безопасности и старшего инспектора Отдела правового режима Пенитенциарного учреждения №8 по делу об избиении в тюрьме Георгия Руруа, одного из дольщиков телекомпании «Мтавари архи».
По данным ведомства, в ходе расследования выяснилось, что задержанные выполняли свои обязанности «халатно» и «ненадлежащим образом», в результате чего произошел факт группового избиения Георгия Руруа, помещенного в то же учреждение.
По заявлению министерства, дело расследуется по статье 342 Уголовного кодекса, которая касается халатного отношения к служебным обязательствам и в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы до трех лет.
2 ноября в тюрьме на Георгия Руруа напали пять человек в то время, когда он выходил из камеры, чтобы встретиться со своим адвокатом. Тогда адвокат Георгия Руруа – Димитри Садзаглишвили говорил, что это было нападением, организованным властями, так как произошедшему инциденту никакой словесный спор не предшествовал.
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