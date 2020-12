Задержаны два сотрудника пенитенциарного учреждения в связи с избиением Георгия Руруа в тюрьме

По сообщению Министерства юстиции Грузии от 16 декабря, Генеральная инспекция ведомства задержала старшего инспектора Отдела безопасности и старшего инспектора Отдела правового режима Пенитенциарного учреждения №8 по делу об избиении в тюрьме Георгия Руруа, одного из дольщиков телекомпании «Мтавари архи».

По данным ведомства, в ходе расследования выяснилось, что задержанные выполняли свои обязанности «халатно» и «ненадлежащим образом», в результате чего произошел факт группового избиения Георгия Руруа, помещенного в то же учреждение.

По заявлению министерства, дело расследуется по статье 342 Уголовного кодекса, которая касается халатного отношения к служебным обязательствам и в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы до трех лет.

2 ноября в тюрьме на Георгия Руруа напали пять человек в то время, когда он выходил из камеры, чтобы встретиться со своим адвокатом. Тогда адвокат Георгия Руруа – Димитри Садзаглишвили говорил, что это было нападением, организованным властями, так как произошедшему инциденту никакой словесный спор не предшествовал.

Георгий Руруа был задержан 18 ноября 2019 года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Позже он был Георгий Руруа был задержан 18 ноября 2019 года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Позже он был приговорен судом к 4 годам лишения свободы. Сам Руруа до сих пор не признал себя виновным и говорит о сведении политических счетов в его отношении. Весной этого года оппозиция утверждала, что освобождение Георгия Руруа наряду с освобождением Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили было одним из предварительных условий соглашения от 8 марта, достигнутого между правящей командой и оппозицией при посредничестве дипломатов западных стран. Правящая команда отрицала существование такого условия. Освобождение Руруа из заключения вместе с другими «политическими заключенными» является одним из условий диалога между оппозицией и правящей партией, который начался 12 ноября.

