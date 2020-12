Гиги Церетели ушел с поста президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Гиги Церетели, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, подал в отставку 14 декабря после того, как не стал депутатом Парламента Грузии 10-го созыва.

Церетели заявил, что его президентство закончилось на фоне различных глобальных кризисов, включая пандемию Ковид-19, вооруженных конфликтов и изменения климата. «Мы призываем вас продолжать неустанно работать над нашей неоконченной повесткой дня и отстаивать основополагающие ценности и принципы ОБСЕ», — заявил Церетели Ассамблее.

На этой должности Гиги Церетели сменит вице-президентом ассамблеи Питер Лорд Баунэс. «Хочу поблагодарить Гиги Церетели за его приверженность Парламентской ассамблее ОБСЕ и ОБСЕ. Он посвятил неограниченное время работе над нашими делами», — заявил он.

После своего избрания в первый раз в 1999 году Гиги Церетели, который в настоящее время является членом партии Европейская Грузия, был депутатом Парламента Грузии всех созывов. В 2017 году он был избран исполняющим обязанности президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а в 2018 и 2019 годах дважды переизбирался президентом.

