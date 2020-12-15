Георгий Церетели, Фото: пресс-служба Парламента Грузии
Новости

Гиги Церетели ушел с поста президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ

15/12/2020 - 18:17
4 1 minute read

Гиги Церетели, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, подал в отставку 14 декабря после того, как не стал депутатом Парламента Грузии 10-го созыва.

Церетели заявил, что его президентство закончилось на фоне различных глобальных кризисов, включая пандемию Ковид-19, вооруженных конфликтов и изменения климата. «Мы призываем вас продолжать неустанно работать над нашей неоконченной повесткой дня и отстаивать основополагающие ценности и принципы ОБСЕ», — заявил Церетели Ассамблее.

На этой должности Гиги Церетели сменит вице-президентом ассамблеи Питер Лорд Баунэс. «Хочу поблагодарить Гиги Церетели за его приверженность Парламентской ассамблее ОБСЕ и ОБСЕ. Он посвятил неограниченное время работе над нашими делами», — заявил он.

После своего избрания в первый раз в 1999 году Гиги Церетели, который в настоящее время является членом партии Европейская Грузия, был депутатом Парламента Грузии всех созывов. В 2017 году он был избран исполняющим обязанности президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а в 2018 и 2019 годах дважды переизбирался президентом.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
15/12/2020 - 18:17
4 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Результаты «параллельного подсчета» вызвали противостояние между Ираклием Кобахидзе и руководителем ISFED

Результаты «параллельного подсчета» вызвали противостояние между Ираклием Кобахидзе и руководителем ISFED

15/12/2020 - 14:14
Photo of USAID приветствует проверку результатов параллельного подсчета со стороны ISFED

USAID приветствует проверку результатов параллельного подсчета со стороны ISFED

14/12/2020 - 20:25
Photo of Германия и Франция призывают Грузию продолжить демократические реформы

Германия и Франция призывают Грузию продолжить демократические реформы

13/12/2020 - 16:49
Photo of ISFED опубликовал уточненные результаты параллельного подсчета голосов

ISFED опубликовал уточненные результаты параллельного подсчета голосов

12/12/2020 - 14:12
Back to top button