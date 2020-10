НПО говорят о необходимости принятия мер для обеспечения безопасности Ираклия Бебуа

Семь грузинских НПО, в том числе, «Центр обучения и мониторинга прав человека», «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Центр толерантности и разнообразия», 12 октября опубликовали заявление, в котором призвали правительство Грузии, международные организации и представителей дипломатического корпуса, обеспечить безопасность и перевод на подконтрольную Грузии территорию Ираклия Бебуа, задержанного 30 сентября в оккупированной Абхазии за сожжение плаката в цветах абхазского флага.

В совместном заявлении НПО призвали верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара Совета Европы по правам человека, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Специального представителя ЕС по правам человека, Специального представителя ЕС по Южному Кавказу и Грузии, ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста, принять «все необходимые меры» для «защиты жизни, безопасности и прав Ираклия Бебуа и содействовать процессу его перевода на территорию, контролируемую Грузией».

«Незаконные задержания и бесчеловечное и унижающее достоинство обращение во время задержания характерны для оккупационных режимов», — заявили правозащитники, добавив, что задержание Бебуа «требует особого внимания из-за политического контекста и чувствительности вопроса». НПО также указывают на «тяжкие» оценки в адрес Бебуа, высказанные в социальных сетях, отметив, что некоторые даже «требуют его жестокого наказания».

НПО также указывают на «проблемную» ситуацию в абхазских тюрьмах и «ненадлежащие условия» для заключенных, указывая на то, что здоровье Бебуа «слабое» из-за хронического заболевания. По их заявлению, что тяжелые условия в тюрьме опасны для его жизни.

Правозащитники также отмечают в заявлении, что Ираклий Бебуа, члены семьи которого с 1993 года являются вынужденными переселенцами с 1993 года, вернулся в Гали в 2016 году, чтобы ухаживать за пожилой бабушкой, но из-за отсутствия необходимых документов для «пересечения т.н. границы» он не смог прибыть в Тбилиси и в течение этого времени не мог получить необходимое лечение.

В начале октября власти оккупированной Абхазии избрали для Ираклия Бебуа предварительное заключение на 30 дней. Расследование в отношении Бебуа ведется по обвинению в порче чужого имущества, оскорблении государственных символов и незаконном хранении боеприпасов. Обвинения предусматривают наказание от четырех до восьми лет, до двух лет и от двух до пяти лет лишения свободы, соответственно.

