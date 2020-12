Сухуми временно открыл пункт пересечения на реке Ингури

С сегодняшнего дня по 10 декабря власти оккупированной Абхазии открыли пункт пересечения на реке Ингури для возвращения обратно владельцев абхазских «паспортов» и жителей региона , находящихся на территории остальной Грузии. Об этом сообщает информационное агентство «Апсныпресс».

Сухуми разрешил вернуться жителям Абхазии, в том числе иностранным гражданам, постоянно проживающим в оккупированном регионе, или лицам без гражданства, только если они представят негативный ответ теста на Ковид-19, выданный медицинским учреждением Грузии не позднее, чем за 72 часа до перехода через Ингуриский мост.

На фоне пандемии Сухуми впервые ввел ограничения на пункте пересечения на реке Ингури 27 февраля. 14 марта единственный пункт пересечения, соединяющий с остальной Грузией, был закрыт на неопределенный срок.

После этого с разрешения Сухуми четыре раза открывал т.н. гуманитарный коридор, с помощью которого население вернулось в Абхазию из остальной части Грузии.

Первый раз, в период 26-31 мая, из остальной Грузии в Абхазию вернулось 532 человека, а во второй раз, 22-24 июня – 1 111 человек. В третий раз с 13 по 17 июля в регион вернулись 1269 человек, а с 5 по 9 августа в четвертый раз в Абхазию вернулись 1 289 человек. 16 октября Сухуми открыл пункт пересечения на Ингури для тех граждан Грузии, проживающих в оккупированном регионе, которые получают пенсии и социальную помощь на остальной части Грузии.

Примечательно, что власти Абхазии разрешили российским визитерам въезд в регион с 1 августа без обязательства предъявлять справки от Ковид-19.

