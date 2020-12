Фонд доверия пострадавших Гаагского суда запускает программу помощи в Грузии

Фонд доверия пострадавших Международного уголовного суда (МУС) в Гааге заявил 1 декабря, что принято решение о реализации Программы помощи жертвам российско-грузинской войны 2008 года.

По информации фонда, программа предусматривает различные проекты помощи, включая лечение, психологическую реабилитацию и материальную поддержку.

Исполнительный директор фонда Питер де Баан подчеркнул, что программа для Грузии станет первой инициативой фонда за пределами африканского континента, назвав ее «историческим моментом».

Решение было принято на основе проведенной в 2019-2020 годах оценки, целью которой было определить, какой ущерб был нанесен жертвам августовской войны и насколько ее последствия влияют на жизнь жертв сегодня.

Исполняющий обязанности министра юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе, который также является членом Фонда доверия пострадавших, опубликовал заявление, в котором отметил, что помощь в рамках программы будет предназначена для жертв войны 2008 года по обеим сторонам разделительной линии. По его словам, бюджет трехлетней программы составляет 600 тысяч евро.

