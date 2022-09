Генеральная прокуратура Грузии сообщила 26 сентября, что генеральный прокурор Ираклий Шотадзе встретился с заместителем главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Назатом Шамим Ханом, находящимся с визитом в Грузии.

По сообщению Генпрокуратуры, на встрече стороны рассмотрели отдельные вопросы продолжающегося расследования прокуратуры МУС в отношении Грузии.

Стороны также обсудили принятые в международных судах решения по делу об августовской войне 2008 года, в которых речь идет о выдаче ордеров на арест трех бывших высокопоставленных должностных лиц де-факто Южной Осетии Досудебной палатой МУС на основании ходатайства прокурора.

«На встрече было подчеркнуто, что совершенные указанными лицами деяния, касающиеся незаконного лишения свободы этнических грузин, пыток и ненадлежащего обращения с ними, взятия в заложники и последующей незаконной передачи, является тягчайшим военным преступлением», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По той же информации, участники встречи также подчеркнули важность взаимного сотрудничества между грузинской стороной и Международным уголовным судом. Кроме того, стороны договорились обмениваться опытом и углублять дальнейшее сотрудничество.

«Мы обсудили участие Прокуратуры Грузии в расследовании войны 2008 года, а также укрепление будущего сотрудничества в этом направлении», — сказал после встречи Ираклий Шотадзе.

В свою очередь, заместитель главного прокурора Гаагского суда заявил: «у нас была очень хорошая дискуссия о нашей работе с Грузией».

Заместитель главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) находится с визитом в Грузии в рамках 27-й ежегодной конференции и генеральной встречи Международной ассоциации прокуроров (МАП), которые проходят в Тбилиси 25-29 сентября.

По сообщению Генеральной прокуратуры Грузии, участники четырехдневной конференции обсудят следующие вопросы: прямое международное сотрудничество между прокуратурами; эффективное реагирование на военные преступления; институциональные вызовы, возникшие в результате пандемии Ковид, и меры реагирования; Эволюция типологий киберпреступности и др.

