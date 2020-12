Повторное введение ограничений в Грузии вызвало протесты

Повторное введение правительством Грузии строгих ограничений для предотвращения распространения Ковид-19, которые вступили в силу 28 ноября, вызвало социальное недовольство, а также протесты уличных торговцев, владельцев бизнесов и представителей оппозиционных политических партий.

30 ноября в Тбилиси торговцы цветами попытались перекрыть улицу с требованием разрешения на внешнюю торговлю. По их заявлению, из-за введенных ограничений они потеряли источник дохода, в связи с чем они не смогут содержать себя и свои семьи. Несколько торговцев цветами не подчинились ограничениям и продолжали продавать цветы.

Начальник Департамента инспекции условий труда Министерства здравоохранения Бека Перадзе предложил торговцам цветами перевести свой бизнес в дистанционный формат.

30 ноября уличные торговцы провели акцию протеста в городе Рустави, где они протестовали против введенных ограничений и просили поддержки у мэра Рустави Ираклия Табагуа, а в случае неудовлетворения их требований пригрозили продолжением протестов. По заявлению протестующих, они и на первом этапе не получали финансовой помощи от государства, предназначенной для людей, пострадавших от пандемии. В ответ на требования протестующих мэр Рустави предложил торговцам альтернативные крытые помещения для продолжения их коммерческой деятельности.

Еще одна акция протеста прошла в Батуми 30 ноября, где сторонники и активисты оппозиции, которые собрались для очередной послевыборной акции протеста, призвали уличных торговцев и владельцев бизнесов питания, не подчиняться установленным ограничениям и продавать свою продукцию перед зданием местного правительства.

Позже акция переросла в словесную и физическую конфронтацию с полицией, в результате чего был задержан один человек. В телесюжетах на эту тему видно, что несколько протестующих получили увечья.

28 ноября владелец одного из фитнес-центров в Батуми объявил о неповиновении и, несмотря на ограничения, его центр продолжил работу, чтобы выразить протест против «несправедливости», которая приводит к обнищанию людей. Инспекция труда оштрафовала фитнес-центр на 10 000 лари за нарушение правил.

Лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе публично поддержал владельца фитнес-центра, арендовал фитнес-центр под жилой дом и всем людям, которые пользовались услугами этого центра, предложил продолжить тренировки.

Несмотря на это, сотрудники Департамента полиции Аджарии МВД Грузии опечатали фитнес-клуб, а МВД начало расследование по делу о повторном нарушении правил изоляции и/или карантина лицом, в отношении которого уже были применены административные санкции.

По состоянию на 1 декабря, в Грузии выявлено 3 759 новых случаев заражения Ковид-19, а общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 139 343. В то же время, в общей сложности 117 560 пациентов выздоровели от Ковид-19, а 1 303 пациентов с вирусом умерли.

