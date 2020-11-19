Внешняя торговля Грузии в январе-октябре 2020 года

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 ноября, в январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 15% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 9,16 миллиарда долларов США.

В январе-октябре 2020 года экспорт упал на 11,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 2,72 миллиарда долларов США. Импорт упал на 16,6% до 6,44 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 3,73 млрд долларов США, что составляет 40,7% от внешнеторгового оборота за январь-октябрь 2020 года.

В январе-октябре 2020 года Турция останется крупнейшим торговым партнером Грузии с 1,3 млрд долларов. Далее идут Россия, Китай, Азербайджан и Армения с 1 млрд, 991,8 млн, 746,3 млн и 515,2 млн долларов США, соответственно.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 418,9 миллиона долларов. Далее идут Азербайджан, Россия, Болгария и Украина с 364,6 млн, 351,2 млн, 255,8 млн и 164,5 млн долларов США. Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан с 1,1 млрд, 709,9 млн, 572,9 млн, 448,6 млн и 381,7 млн ​​долларов США.

В январе-октябре 2020 года крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты с 618,6 млн долларов США. Далее следуют: легковые автомобили (реэкспорт) — 335,6 млн долларов США; Ферросплавы — 198,3 млн долларов США; Вино — 163,1 млн долларов США; Алкогольные напитки — 99,6 млн долларов США; Минеральные и пресные воды — 93,5 млн долларов США; Руды и концентраты драгоценных металлов — 84,9 млн долларов США; Лечебные средства — 78,6 млн долларов США; Золото — 77,8 млн долларов США; Лесные орехи — 68,1 млн долларов США; Другие товары — 897,3 млн долларов США.

В январе-октябре 2020 года легковые автомобили возглавили список импорта с 623,3 млн долларов США. Далее следуют медные руды и концентраты — 450,4 млн долларов США; Нефть и нефтепродукты — 412,4 млн долларов США; Лечебные средства — 252,9 млн долларов США; Нефтяные газы — 219,3 млн долларов США; Телефонные аппараты — 131,9 млн долларов США; Пшеница и меслин — 88,4 млн долларов США; Сигареты — 61,5 млн долларов США; Грузовые автомобили — 54 млн долларов США; Шины — 53,7 млн долларов США; Другие товары — 4 млн долларов США.

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