Открытие зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Фото: ©Council of Europe/ Ellen Wuibaux
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Содокладчики ПАСЕ призвали политические партии пройти в Парламент

24/11/2020 - 15:44
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Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам мониторинга Грузии Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) призвали оппозицию занять места в Парламенте «для укрепления демократии в Грузии».

В заявлении от 23 ноября содокладчики подчеркнули, что Парламент является единственной подходящей платформой для политических дебатов, и отметили, что в результате выборов сильная оппозиция может осуществлять надлежащий контроль.

Хотя содокладчики поддержали оценку Международной миссии по наблюдению за парламентскими выборами 31 октября, они также отметили ряд нарушений, в том числе «злоупотребление административным ресурсом и давление на избирателей и партийных активистов».

«Указанные наблюдателями нарушения должны быть полностью урегулированы. Новый Парламент должен сыграть в этом важную роль», — добавили они.

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24/11/2020 - 15:44
2 1 minute read

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