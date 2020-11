Содокладчики ПАСЕ призвали политические партии пройти в Парламент

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам мониторинга Грузии Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) призвали оппозицию занять места в Парламенте «для укрепления демократии в Грузии».

В заявлении от 23 ноября содокладчики подчеркнули, что Парламент является единственной подходящей платформой для политических дебатов, и отметили, что в результате выборов сильная оппозиция может осуществлять надлежащий контроль.

Хотя содокладчики поддержали оценку Международной миссии по наблюдению за парламентскими выборами 31 октября, они также отметили ряд нарушений, в том числе «злоупотребление административным ресурсом и давление на избирателей и партийных активистов».

«Указанные наблюдателями нарушения должны быть полностью урегулированы. Новый Парламент должен сыграть в этом важную роль», — добавили они.

