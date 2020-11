Депутаты Европарламента о втором туре парламентских выборов в Грузии

Ведущие депутаты Европарламента, которые работают над вопросами отношений между ЕС и Грузией, заявили в связи с прошедшими 21 ноября вторыми турами выборов в Грузии, что «все политические силы, представленные в новоизбранном Парламенте, должны работать конструктивно и помнить о европейском пути, выбранном Грузией».

Депутаты Европарламента, которые поставили свои подписи под заявлением от 23 ноября, в том числе председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, руководитель делегации по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюранд, докладчик по Грузии Свен Миксер и немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, призвали грузинские политические партии «проявить ответственность, сдержанность и зрелость и уважение к демократическому выбору избирателей».

Они выразили сожаление по поводу того, что кандидаты от оппозиции сняли свои кандидатуры во втором туре, и призвали политические субъекты «найти необходимый компромисс, в частности, путем нового диалога при содействии послов ЕС и США в Грузии, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование парламента, этого необходимого для демократии института».

Депутаты Европарламента подчеркнули, что они приветствуют оценки, сделанные миссиями международных наблюдателей после первого тура выборов, добавив, что после второго тура они «ожидают, что все обоснованные жалобы будут рассмотрены справедливо, прозрачно и досконально».

Четыре депутата Европарламента выразили готовность Европарламента помочь грузинским политическим партиям «усовершенствовать свое законодательство до следующих выборов».

Кандидаты от оппозиции бойкотировали второй тур выборов во всех 17 округах, поскольку все основные оппозиционные партии не признают результаты «сфальсифицированных» парламентских выборов 31 октября и отказываются входить в новый Парламент. Они требуют досрочных выборов, отставки председателя ЦИК Тамар Жвания и освобождения предполагаемых «политических заключенных».

Два раунда переговоров между правящей командой и оппозиционными партиями при посредничестве послов США и ЕС пока не увенчались успехом. Запланирована еще одна встреча между ними.

