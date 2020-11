Избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов

По сообщению Центральной избирательной комиссии Грузии, избирательные участки закрылись ровно в 20:00, и начался процесс подсчета голосов.

По данным ЦИК, во втором туре парламентских выборов сегодня приняли участие 562 664 избирателя, что составляет 26,29% от числа зарегистрированных избирателей ко второму туру.

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей — 39,29% по-прежнему наблюдалась в одномандатном округе №30 муниципалитетов Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло, а самая низкая — 20,04% в одномандатном округе №7 Надзаладевского района Тбилиси.

В первом туре парламентских выборов 31 октября приняло участие 56,11% от общего числа избирателей, а во втором туре парламентских выборов 2016 года — 37,5%.

Второй тур выборов проводился для избрания в Верховный Совет Аджарии в двух мажоритарных округах, а также для внеочередных выборов мэра Кутаисского муниципалитета.

Сегодняшние выборы прошли на фоне бойкота оппозиционных партий. Ни один из кандидатов от оппозиции не участвовал во втором туре. Однако, согласно закону, их имена по-прежнему значились в бюллетенях для голосования.

По всей стране избирательные участки открылись сегодня, ровно в 08:00. Для голосования в 17 мажоритарных округах было зарегистрировано 2 140 210 избирателей.

