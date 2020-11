Вооруженный человек взял 9 заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси

По заявлению начальника Департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, 20 ноября вооруженный человек ворвался в одну из микрофинансовых организаций на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси и взял 9 заложников.

По сообщениям СМИ, нападавший предположительно вооружен гранатой. На месте мобилизованы правоохранители, ведутся соответствующие следственно-оперативные работы.

В Facebook распространилось видео, в котором нападавший предположительно с места преступления говорит о своих требованиях. Он призывает к запрету всех видов азартных игр на всей территории Грузии, снижению цен на лекарства и установления максимум 10%-ой маржи прибыли для фармацевтических компаний. Кроме того, по он требует, что банки должны иметь возможность установить максимальную годовую процентную ставку в 7% по кредитам для клиентов.

По сообщению МВД, дело возбуждено по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и разбоя по статьям 236 и 179 Уголовного кодекса Грузии.

За месяц до сегодняшнего нападения вооруженный человек ворвался в одно из отделений Банка Грузии в Зугдиди, взял в заложники 43 человека и потребовал 500 000 долларов США в обмен на их освобождение. Позже выяснилось, что нападавшим на банк был Бадри Эсебуа, которому удалось скрыться с переданной ему суммой, которую он требовал. Полиции пока не удалось задержать его.

