Внешняя торговля Грузии в январе-сентябре 2020 года

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 октября, в январе-сентябре 2020 года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 121 млн долларов США.

В январе-сентябре 2020 года экспорт упал на 12,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 2,4 млрд долларов США. Импорт снизился на 15,9% до 5,7 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 3,3 млрд долларов США.

В январе-сентябре 2020 года Турция останется крупнейшим торговым партнером Грузии с 1 124 млн долларов США. Далее следуют Россия, Китай, Азербайджан и Армения с 934,6 млн, 864,9 млн, 229,7 млн и 145,2 млн долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 355,3 млн долларов США. Далее следуют Азербайджан, Россия, Болгария и Украина с 327,9 млн, 308,6 млн, 229,7 млн ​​ и 145,2 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан — 981,6 млн, 626 млн, 509,6 млн, 401,5 млн и 342,2 млн долларов США.

В январе-сентябре 2020 года крупнейшей экспортной группой с 541,7 млн долларов США ​​были медные руды и концентраты. Далее следуют: легковые автомобили (реэкспорт) — 304,2 млн долларов США; Ферросплавы — 180,3 млн долларов США; Вино — 143,3 млн долларов США; Спиртные напитки — 86,3 млн долларов США; Минеральные и пресные воды — 81,3 млн долларов; Руды и концентраты драгоценных металлов — 77,3 млн долларов США; Лечебные средства — 71,5 млн долларов США; Золото — 68,8 млн долларов США; Азотные удобрения — 56,3 млн долларов США; Другие товары — 792,6 млн долларов США.

В январе-сентябре 2020 года легковые автомобили возглавляли список импорта с 560,2 млн долларов США. Далее идут медные руды и концентраты — 415,6 млн долларов США; Нефть и нефтепродукты — 366,6 млн долларов США; Лечебные средства — 230,3 млн долларов США; Нефтяные газы — 197,3 млн долларов США; Телефоны — 114,5 млн долларов США; Пшеница и Меслин — 80,4 млн долларов США; Сигареты — 51,3 млн долларов США; Грузовые автомобили — 48,4 млн долларов США; Мясо птицы и субпродукты пищевые — 47 млн долларов США; Другие товары — 3,6 миллиарда долларов.

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