Внешняя торговля Грузии в январе-августе 2020 года

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 21 сентября, внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2020 года снизился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 7,02 млрд долларов США.

Экспорт в январе-августе 2020 года снизился на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 2,07 млрд долларов США. Импорт сократился на 17,5% до 4,9 млрд долларов США, а отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,88 млрд долларов США.

В январе-августе 2020 года Турция остается крупнейшим торговым партнером Грузии с 970,3 млн долларов США. Далее следуют Россия, Китай, Азербайджан и Армения с 820,6 млн, 737,4 млн, 593,8 млн и 385,6 млн долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 296,5 млн долларов США. Далее следуют Азербайджан, Россия, Болгария и Турция с 284,2 млн, 266 млн, 216,3 млн и 129,6 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан с 840,7 млн, 554,5 млн, 440,9 млн, 345,4 млн и 309,5 млн долларов США.

В январе-августе 2020 года крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты с 462 млн долларов США. Затем идут: реэкспорт легковых автомобилей — 260 млн долларов США; Ферросплавы — 145,4 млн долларов США; Вино — 122 млн долларов США; Спиртные напитки — 75,8 млн долларов США; Руды и концентраты драгоценных металлов — 75,2 млн долларов США; Минеральные воды — 69,7 млн ​​долларов США; Медикаменты — 63,6 млн долларов США; Золото — 59,5 млн долларов США; Азотные удобрения — 53,7 млн ​​долларов США; Остальные товары — 683,8 млн долларов США.

В январе-августе 2020 года легковые автомобили возглавили список импорта с 481,5 млн долларов США. Затем идут: нефть и нефтепродукты — 325 млн долларов США; Медные руды и концентраты — 312,1 млн долларов США; Медикаменты — 205,2 млн долларов США; Нефтяные газы — 178,8 млн долларов США; Мобильные телефоны — 101,8 млн долларов США; Пшеница — 68,8 млн долларов США; Грузовые автомобили — 44 млн долларов США; Сигареты — 43,5 млн долларов США; Мясо птицы и пищевые субпродукты — 42,2 млн долларов США; Остальные товары — 3,1 млрд долларов США.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)