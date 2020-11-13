Внешняя торговля Грузии в январе-октябре 2020 года

Согласно опубликованным 13 ноября экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, в январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 15% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 9,16 миллиарда долларов США.

В январе-октябре 2020 года экспорт упал на 11,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 2,72 миллиарда долларов США. Импорт упал на 16,6% до 6,44 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 3,73 млрд долларов США, что составляет 40,7% от внешнеторгового оборота за январь-октябрь 2020 года.

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