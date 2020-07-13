Внешняя торговля Грузии в январе-июне 2020 года

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 июля, внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2020 года сократился на 16,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и достиг 5,1 миллиарда долларов США.

Экспорт в январе-июне 2020 года сократился на 15,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 1,5 млрд долларов США. Импорт сократился на 16,5% до 3,6 млрд долларов США, а отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,1 млрд долларов США.

Подробная информация о внешней торговле будет опубликована Службой статистики Грузии 20 июля.

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