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Внешняя торговля Грузии в январе-июле 2020 года
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованны13 августа, внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2020 года снизился на 17,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 6,03 млрд долларов США.
Экспорт в январе-июле 2020 года снизился на 16,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 1,76 миллиарда долларов США. Импорт упал на 17,9% до 4,27 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 2,5 млрд долларов США.
Подробные данные по внешней торговле Грузии будут опубликованы Национальной службой статистики 19 августа.
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