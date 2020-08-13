Источник: Национальная служба статистики Грузии
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Внешняя торговля Грузии в январе-июле 2020 года

13/08/2020 - 17:48
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованны13 августа, внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2020 года снизился на 17,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 6,03 млрд долларов США.

Экспорт в январе-июле 2020 года снизился на 16,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 1,76 миллиарда долларов США. Импорт упал на 17,9% до 4,27 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 2,5 млрд долларов США.

Подробные данные по внешней торговле Грузии будут опубликованы Национальной службой статистики 19 августа.

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