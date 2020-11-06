На фото на фоне международного аэропорта Сочи запечатлены предположительно добровольцы из числа этнических армян, направляющихся из Абхазии в Нагорный Карабах. Фото: Facebook/Akhra Avidzba
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По сообщениям, проживающие в Абхазии армяне направляются воевать в Нагорный Карабах

06/11/2020 - 18:46
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Помощник «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания Ахра Авидзба написал на своей странице в Facebook, что этнические армяне, проживающие в регионе, направляются воевать в Нагорный Карабах в качестве добровольцев.

На фотографиях, опубликованных Авидзба, запечатлены добровольцы, которые собираются улетать из Международного аэропорта российского города Сочи.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха возобновились 27 сентября. Война уже унесла тысячи жизней с обеих сторон, в том числе мирных жителей.

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06/11/2020 - 18:46
13 Less than a minute

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