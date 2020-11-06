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По сообщениям, проживающие в Абхазии армяне направляются воевать в Нагорный Карабах
Помощник «президента» оккупированной Абхазии Аслана Бжания Ахра Авидзба написал на своей странице в Facebook, что этнические армяне, проживающие в регионе, направляются воевать в Нагорный Карабах в качестве добровольцев.
На фотографиях, опубликованных Авидзба, запечатлены добровольцы, которые собираются улетать из Международного аэропорта российского города Сочи.
Боевые действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха возобновились 27 сентября. Война уже унесла тысячи жизней с обеих сторон, в том числе мирных жителей.
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