Президент Грузии о нагорно-карабахском конфликте и позиции Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в получасовом интервью телеканалу «Рустави-2» 4 октября говорила, среди прочего, о вооруженном противостоянии между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе и позиции Тбилиси в этом процессе.

Саломе Зурабишвили подчеркнула нейтралитет Грузии в вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном. «Очень важно сохранить то, что наиболее важно для этого региона, Грузия была, есть и (должна) быть полностью нейтральной по отношению к своим двум соседним и дружественным странам. Экономики всех наших трех наших стран или развитие завист от этого мира и стабильности», — сказала она.

По словам президента Зурабишвили, на этой неделе запланированы телефонные разговоры с руководителями Азербайджана и Армении. По ее словам, основным посылом Тбилиси для Баку и Еревана по-прежнему будет предложение платформы для диалога в Тбилиси и прекращения огня, «чтобы прекратить человеческие жертвы».

В то же время, по словам президента Грузии, «с сегодняшнего дня слышно с обеих сторон, что они готовы началу функционирования Минской группы. Мы должны содействовать этому. Посмотрим, когда и как сможет собраться Минская группа, хотя бы в Грузии». По словам президента, она вновь подтвердит лидерам соседних стран, что «мы сделаем все, и мы готовы ко всему, что для них приемлемо, ради того, чтобы добиться, в первую очередь, деэскалации, прекращения огня и мирных переговоров».

Говоря о потенциальных рисках для Грузии от продолжающегося конфликте в Нагорном Карабахе, президент Зурабишвили подчеркнула возможное нарушение транзитной функции страны и необходимой для этого стабильности.

«Мы регион, который важен как транзитный регион с точки зрения энергетики. Наш будущий потенциал связан с развитием транзита, транспорта, связи, черноморского развития. Это самый большой риск, что можем утерять наш главный козырь — стабильность. Мы часто говорили, что мы островок стабильности и демократии в регионе, это необходимо восстановить», — сказала президент Грузии.

По ее же словам, «это будет не только в наших интересах, потому что наш транзит приносит пользу экономике Азербайджана и экономике Армении, обе страны зависят от этого, так же как и мы зависим. Это и риск, и шанс, мы реально зависим друг от друга, и поэтому я не вижу другой перспективы, кроме мира».

В то же время, по словам президента Грузии, «другие силы могут быть заинтересованы в том, чтобы здесь не все было в порядке, это всем понятно», и добавила, что такой иностранной силой считает «нашего северного соседа». В этом контексте она акцентировала внимание на «ложные новости», как будто «мы друзья одной страны (больше), чем другой, что мы помогаем той или другой (стороне)».

По словам президента, «это типичная дезинформация, потому что для нас так важно быть нейтральными в этом конфликте, чтобы не было у нас дисбаланса между двумя нашими соседями… Если кто-то пытается представить реальность иначе, это очень плохо для нас, плохо для региона».

Наконец, вопрос журналиста о том, предоставит ли Тбилиси Москве коридор для пропуска российских войск в Армению, президент назвала гипотетическим вопросом и сказала: «мы выступили с заявлением после заседания Совета национальной безопасности, в котором четко сказано, что приостановлено разрешение, которое касается военного транзита, в любой форме… Это предварительный ответ, но и это вопрос является гипотетическим на сегодняшний день».

