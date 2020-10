Затулин заявил, что Москва может отправить в Армению десант по воздушному пространству Грузии

Депутат Государственной думы РФ от правящей партии «Единая Россия» Константин Затулин заявил российскому изданию НСН, что Россия может использовать воздушное пространство Грузии для отправки десанта в Армению.

«Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению», — заявил он.

«Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные», — добавил Затулин.

Такое заявление российский депутат сделал на фоне боевых действий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, которые продолжаются уже 26 дней.

Ереван, который является членом возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДЕБ), может обратиться за военной помощью к России, если его суверенитет и территориальная целостность окажутся под угрозой, но обязательства военного блока перед Арменией не касаются ее борьбы на территории Нагорного Карабаха.

Последний раз Грузия дала России разрешение на военный транзит через свою территорию в июле 2008 года, незадолго до российско-грузинской августовской войны.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)