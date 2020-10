НПО критикуют назначение внеочередной конференции судей за день до выборов

Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, которая объединяет 40 местных НПО, откликнулась на назначение внеочередной конференции судей на 30 октября, отметив, что назначение встречи за день до выборов «порождает обоснованные подозрения, что существующий в судебной системе клан до выборов пытается занять важные, стратегические и влиятельные должности».

В заявлении, опубликованном 30 октября, НПО отметили, что назначение конференции судей за день до парламентских выборов и избрание двух членов Высшего совета юстиции и секретаря, «вызывают обоснованные подозрения, что клан в судебной системе стремится до выборов занять важные, стратегические и влиятельные должности».

Согласно заявлению, с марта по июнь 2021 года истечет срок полномочий у 9 членов Высшего совета юстиции — 4 судей и 5 членов, которые не являются судьями.

«Соответственно, совет фактически должен быть обновлен. На фоне того, что процедура отбора членов совета требует пересмотра, наличие двух гарантированных голосов для клана приобретает особое значение», — говорится в заявлении.

Два новых члена Высшего совета юстиции будут избраны сроком на четыре года.

