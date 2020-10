ISFED опубликовал второй промежуточный доклад по мониторингу социальных сетей

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) 26 октября опубликовала второй промежуточный доклад о предвыборном мониторинге социальных сетей.

В ходе мониторинга, который охватывает период с 1 сентября по 10 октября, ISFED изучил более 900 страниц в Facebook и проанализировал 11 469 сообщений, опубликованных на официальных страницах политических партий и кандидатов, на страницах и группах сторонников, а также в анонимных и фальшивых СМИ, целью которых была дискредитация политических партий.

По заявлению ISFED, 69 страниц «с помощью манипуляции ценностными темами, занимались агитацией в пользу партий — Альянс патриотов, Грузинский марш и Грузинская идея, а также директора «Фонда Примакова», кандидата в мажоритарные депутаты в Дидубе-Чугурети (Тбилиси) Дмитрия Лорткипанидзе, а также мажоритарного кандидата от Политического движения силовых ветеранов и патриотов в Глдани (Тбилиси) Звиада Томарадзе.

Согласно докладу, 36 анонимных страниц были направлены против оппозиции, критических СМИ, гражданских активистов и НПО, а 30 страниц были в основном направлены на дискредитацию Грузинской мечты. При этом в ряде случаев их посты были направлены против некоторых оппозиционных партий, за исключением партий, входящих в объединение «Сила в единстве».

В докладе также говорится, что основными объектами нападок в постах против СМИ являются телеканалы, критикующие власть: «Мтавари архи», «Пирвели» и «Формула». По заявлению ISFED, из-за аудиозаписей, которые отражают беседу директора телекомпании «Имеди» Ники Лалиашвили и бывших сотрудников телекомпании «Маэстро», телеканал «Имеди» также стал объектом дискредитирующих посланий. Хартия журналистской этики Грузии недавно оценила действия Лалиашвили, как вмешательство в редакционную независимость журналистов.

ISFED выявила страницы девяти фейковых СМИ, которые публиковали проправительственные и антиоппозиционные сообщения. За отчетный период на этих страницах было размещено 403 сообщения, 7 из которых были проплаченными.

Что касается политической рекламы, ISFED утверждает, что политические организации потратили более 320 000 долларов на политическую рекламу, размещенную партиями и кандидатами в Facebook и Instagram в течение предвыборного периода. Согласно докладу, на 177 официальных страницах партий и кандидатов было размещено 4 925 рекламных объявлений, в основном в декларируемой форме.

За отчетный период наблюдатели ISFED выявили 147 активных недекларированных политических рекламных объявлений на 42 страницах Facebook, действующих с политическими целями, которые были обжалованы в соответствии с правилами платформы. «Несмотря на то, что все эти рекламные объявления были информативными о политическом кандидате или вопросе, и были опубликованы с нарушением, только 23 были приостановлены», — говорится в докладе.

По заявлению организации, за отчетный период было выявлено 184 группы, которые действуют в поддержку различных политических партий. По сведению организации, шесть публичных групп дискредитируют все партии, кроме Альянса патриотов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)