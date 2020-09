ISFED о предвыборной политической рекламе в Facebook

НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) 14 сентября опубликовала доклад об основных тенденциях политической рекламы в Facebook в преддверии октябрьских парламентских выборов. По заявлению организации, большинство политических партий, лидеров и кандидатов в мажоритарные депутаты в определенной степени соблюдают недавно введенные требования в отношении политической рекламы, однако есть отдельные партии, которые не раскрывают соответствующую информацию. В то же время ISFED добавляет, по-прежнему проблемной является вопрос учета рекламы с политическим содержанием на страницах анонимных и фейковых СМИ.

Организация «Справедливые выборы» заявила, что т.н. библиотека политической рекламы Facebook в Грузии начала функционировать 7 августа. Этот механизм предъявляет новые требования политическим субъектам, желающим размещать рекламу в Facebook. В частности, при размещении политической рекламы заказчик обязан указать свою личность и отметить примечание с контактной информацией плательщика («Paid for by» disclaimer).

Согласно недавнему отчету Facebook о политической рекламе в Грузии, который был опубликован недавно и охватывает период с 4 августа по 6 сентября, организация «Справедливые выборы» сообщила, что на 4 607 рекламных объявлений в стране было потрачено около 193 465 долларов США.

Ниже приведены суммы, потраченные на рекламу партиями и связанными с ними сайтами:

Стратегия Агмашенебели и Георгий Вашадзе — 47 800 долларов США

Европейская Грузия — 30 782 доллара США

Лело за Грузию — 21 747 долларов США

Грузинская мечта — 20 421 доллар США

Объединенное национальное движение — 6 678 долларов США

Альянс патриотов – 4 663 доллара

Недекларированная реклама, ложные СМИ и дискредитирующие страницы

Организация также назвала и те партии, которые разместили недекларированную рекламу. Этми партиями являются: «Свободная Грузия»; «Грузинский марш — Национальное движение»; «Евроатлантический вектор»; «Демократическое движение — Единая Грузия» и партия Эки Беселия «За справедливость». Согласно докладу, декларирование политической рекламы на странице «Евроатлантического вектора» началось только 30 августа, а партии «За справедливость» и «Грузинский марш» до сих пор не учли неоднократно выдвинутые требования от Facebook.

По заявлению ISFED, некоторые партии, которые в основном предоставляли адекватную информацию по рекламе, в некоторых случаях все же не соблюдали требования. Этими партиями являются: Европейская Грузия, Единое национальное движение и «Алеко Элисашвили – граждане». Как сообщает организация, хотя Грузинская мечта в основном размещает рекламу в соответствии со всеми правилами, на неофициальных страницах поддержки кандидатов от партии реклама размещается без какой-либо соответствующих ссылок. По заявлению ISFED, на странице поддержки мажоритарного кандидата Заала (Заза) Дугладзе рекламу размещает брат кандидата Давид Дугладзе. Следует отметить, что он публикует политическую рекламу в поддержку Заала Дугладзе и Грузинской мечты еще на одной странице под названием «41 — мой выбор».

Кроме того, организация выявила 11 анонимных страниц, которые в основном рекламируют посты с целью дискредитации оппозиционных партий и их лидеров. По заявлению ISFED, «анонимные дискредитирующие страницы по-прежнему пытаются обойти обязательные правила и публикуют политическую рекламу в обход стандарта прозрачности».

ISFED отмечает, что Бакур Сванидзе, который занимается дискредитацией почти всех другиех партии и политических лидеров в пользу Альянса патриотов, публикует на своей странице политические рекламы без каких-либо соответствующих ссылок.

По данным организации, некоторые из избирательных субъектов размещают в Facebook рекламу на нескольких страницах под разными названиями, что затрудняет учет их общих расходов.

Целевая аудитория

Организация «Справедливые выборы» также представила основные выводы по целевой аудитории и демографических характеристиках политической рекламы.

По заявлению организации, политические партии, кандидаты и лидеры выбирают свою целевую аудиторию в основном по географическому положению. По словам ISFED, этот метод чаще всего использует партия «Лело за Грузию».

Организация утверждает, что по месту расположения аудитории рекламы Альянса патриотов на Facebook после Тбилиси второе место занимаем регион Аджария. Аудиторию зрителей рекламы антитурецкого содержания партии Альянс патриотов составляют в основном мужчины. Еще одна партия, целевая аудитория которой — в основном мужчины, — это «Грузинский марш». По данным ISFED, мужчины составляют в среднем 86% зрителей партийной рекламы.

Организация заявляет, что политическая реклама Гирчи в основном предназначена для пользователей в возрасте от 18 до 35 лет. Партия практически никогда не выбирает пользователей старше 44 лет в качестве целевой аудитории для рекламы.

Другие выводы организации таковы:

Возрастные аудитории лидеров Европейской Грузии часто отличаются друг от друга;

По месту расположения зрителей политической рекламы на страницах партии «Свободная Грузия» и ее лидера Кахи Кукава, от 12% до 37% приходится на оккупированную Абхазию;

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили размещает рекламу, рассчитанную на женщин, которая предлаает им «достойный декретный отпуск»;

Географическим местоположением для 87% зрителей политической рекламы партии «Евроатлантический вектор» является только Тбилиси.

