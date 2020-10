БДИПЧ/ОБСЕ публикует промежуточный доклад об избирательной кампании в Грузии

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) 16 октября опубликовало промежуточный доклад, в котором говорится, что предвыборная среда в Грузии перед назначенными на 31 октября парламентскими выборами «характеризуется политической и социальной напряженностью, а также экономическими проблемами из-за пандемии Ковид-19».

В докладе, который охватывает период с 25 сентября по 10 октября, говорится, что «за исключением реакции на Ковид-19, избирательная кампания была сосредоточена больше на отдельных лицах, чем на существенных вопросах».

«Кампания проводилась в основном в СМИ и в интернет-пространстве», — говорится в сообщении, согласно которому, партии сократили кампании «от двора ко двору» и личные встречи с избирателями из-за пандемии.

В документе также отмечается, что снижение избирательного барьера «повысило конкурентоспособность предвыборной среды, в результате чего на политической арене появилось много новых партий».

Говоря о принятых недавно изменениях в Избирательном кодексе, в докладе отмечается, что «ряд предыдущих рекомендаций БДИПЧ остается без внимания». «Это включает положения об избирательных кампаниях, Избирательной администрации, финансировании избирательных кампаний, процессе жалоб, а также пересчете голосов и аннулировании бюллетеней», — говорится в докладе.

По данным Миссии по наблюдению БДИПЧ, в беседах с миссией различные субъекты указывали на потенциальные случаи подкупа избирателей, в том числе на социальную помощь, предоставляемую государством в рамках пандемии Ковид-19. Наблюдатели также акцентировали внимание на стычки 29 сентября между активистами Грузинской мечты и ЕНД в Марнеули, в ходе которых «активисты и журналисты получили увечья».

МНВ БДИПЧ/ОБСЕ также отметила, что количество избирателей и отклонения от него в 18 из 30 мажоритарных округов, сформированных по новым правилам, превышает 15%, в то время как в 7 округах этот показатель колебался от 10 до 15%. «Слияние округов Марнеули и Гардабани снизило потенциал представительства национальных меньшинств в Парламенте», — говорится в докладе.

Что касается избирательных комиссий, в докладе говорится, что, в то время, когда заинтересованные стороны выражали разную степень доверия к ЦИК, «несколько собеседников миссии от оппозиционных партий и НПО выразили озабоченность по поводу беспристрастности комиссий более низкого уровня».

Согласно промежуточному докладу, медиа-среда в Грузии разнообразна, но поляризована. Телевидение остается основным источником информации для подавляющего большинства населения, а рынок вещательных СМИ считается переполненным.

25 сентября БДИПЧ/ОБСЕ открыло в Грузии миссию из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей. Позже, 9 октября, миссия объявила, что ограничивает свою миссию по наблюдению за выборами в Грузии на октябрьских парламентских выборах и что 350 краткосрочных наблюдателей больше не прибудут в страну для наблюдения за процедурами в день выборов из-за пандемии Ковид-19.

