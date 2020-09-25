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ОБСЕ открывает Миссию по наблюдению за выборами в Грузии

25/09/2020 - 18:01
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Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 25 сентября открыло Миссию по наблюдению за октябрьскими парламентскими выборами в Грузии.

Миссия состоит из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей. Наблюдатели будут распределены по всей стране с 1 октября.

Кроме того, БДИПЧ/ОБСЕ планирует запросить прикомандировать 350 краткосрочных наблюдателей из государств-участников ОБСЕ за несколько дней непосредственно перед днем голосования.

Наблюдательную миссию возглавляет посол Джиллиен Стирк. В 2020 году она возглавляла МНВ БДИПЧ/ОБСЕ в Словацкой Республике. Ранее она занимала руководящую должность в Министерстве иностранных дел и международной торговли Канады.

Долгосрочная МНВ БДИПЧ/ОБСЕ, открывшаяся за пять недель до парламентских выборов в Грузии, подготовит один промежуточный доклад по итогам наблюдения.

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая наблюдала за парламентскими выборами 2016 года, также подготовила один промежуточный доклад.

Миссия оценит соответствие выборов обязательствам перед ОБСЕ и другим международным обязательствам, а также международным стандартам демократических выборов и местному законодательству. Наблюдатели будут следить за основными аспектами избирательного процесса, такими как процесс регистрации кандидатов, избирательная кампания, работа Избирательной администрации и соответствующих государственных органов, соблюдение требований законодательства и разрешение избирательных споров. Миссия также оценит освещение избирательной кампании в СМИ.

Окончательный доклад, в котором будут подведены итоги процесса наблюдения и вынесены рекомендации, будет опубликован примерно через 2 месяца после окончания избирательного процесса.

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25/09/2020 - 18:01
2 1 minute read

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