Выборы в условиях пандемии: кто будет наблюдать за октябрьскими выборами в Грузии?

По заявлению Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК), для наблюдения за парламентскими выборами 31 октября на данном этапе зарегистрировались 6 международных и 53 местных организации. Чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией Ковид-19, оказала значительное влияние на избирательную среду и работу миссий наблюдателей по всему миру. Парламентские выборы в Грузии в этом плане не исключение. Ниже приведены основные международные и местные наблюдательные организации, которые будут наблюдать за выборами законодательного органа в Грузии.

Международные миссии

Пандемия ограничила присутствие крупных международных наблюдательных групп, которые традиционно наблюдали за выборами в Грузии.

Национально-демократический институт США (НДИ) наблюдать за октябрьские выборами будет дистанционно. По заявлению организации, в их команду аналитиков входят семь долгосрочных наблюдателей и директор программы. Долгосрочные наблюдатели будут работать удаленно совместно с находящимися в Тбилиси ассистентами и сотрудниками НДИ, будут использовать различные онлайн-платформы для получения информации и анализа. Для сравнения: к первому туру парламентских выборов 2016 года организация направила 3 ​​долгосрочных аналитика и краткосрочную международную делегацию в составе 23 человек.

Международный республиканский институт США (МРИ) недавно объявил о том, что будет наблюдать за выборами, заявив, что миссия организации состоит из пяти долгосрочных технических аналитиков «с многосторонним опытом», которые будут наблюдать и оценивать все этапы избирательного процесса. Основываясь на их выводах, МРИ будет публиковать доклады, которые будут основываться на глубинных интервью с представителями правительства и Избирательной администрации, лидерами политических партий, гражданского общества и СМИ. К выборам в 2016 году МРИ направила долгосрочную наблюдательную миссию в составе 14 человек и в день выборов разместила по всей стране 20 групп для наблюдения.

Крупнейшей миссией на октябрьских парламентских выборах в Грузии вновь будет представлена группа ОБСЕ/БДИПЧ, в которую войдут 7 консультантов, 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей. ОБСЕ выступит с официальным заявлением об открытии миссии по наблюдению за выборами Парламента Грузии 25 сентября.

Местные наблюдательные организации

Среди множества местных организаций, зарегистрированных для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами, усилия и заключения четырех неправительственных организаций, в том числе, Международного общества за справедливые выборы и демократию (ISFED), Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), Международной прозрачности – Грузия (TIG) и Многонациональной Грузии будут иметь решающее значение для оценки справедливости выборов на местном и международном уровнях.

Международное общество за справедливые выборы и демократию

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED, а также известная под названием «Справедливые выборы») приступила к своей долгосрочной наблюдательной миссии 1 июня и после того уже успела опубликовать 3 промежуточных доклада. Долгосрочная миссия организации состоит из 68 наблюдателей, которыми руководят директоры региональных офисов организации, и эта миссия охватывает все муниципалитеты страны, за исключением оккупированных регионов.

В день выборов ISFED направит 1000 краткосрочных наблюдателей на избирательные участки по всей стране в дополнение к десяткам мобильных групп, отслеживающих ситуацию за пределами избирательных участков. Организация также направит наблюдателей в каждую окружную избирательную комиссию в масштабах всей страны.

НПО будет обращать внимание на избирательные нарушения всех типов, которые определены законодательством Грузии, — заявила «Civil.ge» руководитель ISFED Элене Нижарадзе, добавив, что организация также отслеживает связанные с выборами кампании по дискредитации в социальных сетях. Следует отметить, что ISFED будет единственной организацией в Грузии, которая будет проводить параллельный подсчет голосов.

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ)

В долгосрочную наблюдательную миссию АМЮГ входят 9 наблюдателей, 4 аналитика, руководитель программы и ассистент. Наблюдательная миссия организации следит за предвыборной средой с июня этого года. АМЮГ уже опубликовала один промежуточный доклад.

Директор программы АМЮГ Вахушти Менабде сообщил «Civil.ge», что в день выборов организация планирует мобилизовать краткосрочную миссию из 1 300 наблюдателей, включая наблюдателей, прикрепленных к избирательным участкам, так и мобильные группы, и они охватят 3000 участков по всей стране.

По его же словам, АМЮГ сосредоточит внимание на «проблемных участках», включая места компактного проживания этнических меньшинств, поселения вынужденных переселенцев, села вблизи оккупационной линии и другие уязвимые территории, во время чего особое внимание будет уделено нарушению свободы волеизъявления избирателей.

Международная прозрачность – Грузия (TIG)

Директор НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури сказала «Civil.ge», что организация приступила к осуществлению своей долгосрочной миссии по наблюдению за выборами 1 сентября под руководством своих региональных офисов (Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Ахалцихе и Телави) и представителей (Квемо Картли, Гуриа и Шида Картли), вместе с началом избирательной кампании.

По ее словам, помимо общих проблем, связанных с выборами, наблюдательная миссия организации будет сосредоточена на двух основных вопросах: 1. Использование властями административного ресурса, о чем доклад будет опубликовано в октябре, и 2. Схема финансирования партий — в том числе, доходы и источники финансирования партий, связи между донорами и государственными тендерами/прямыми государственными контрактами, партийные расходами и так далее.

По словам Гигаури, что касается дня голосования, у «Международной прозрачности» в масштабах страны будет 600 наблюдателей, как прикрепленные к избирательным участкам, так и мобильные группы. Кроме того, в день голосования организация будет публиковать постоянно обновляемую информацию посредством пресс-конференции и лайв-блогов.

Гражданское движение — «Многонациональная Грузия»

«Многонациональная Грузия» уже давно наблюдает за выборами в Грузии. Долгосрочная миссия организации начала свою работу 15 июня и в нее входит 21 наблюдатель. Руководитель организации Арнольд Степанян заявил «Civil.ge», что в день выборов Многонациональная Грузия планирует разместить на избирательных участках до 600 наблюдателей.

Многонациональная Грузия будет наблюдать за выборами в 21 муниципалитете, населенном этническими меньшинствами, в том числе, в Самцхе-Джавахети, Квемо Картли, Кахети, Шида Картли и Мцхета-Мтианети.

Наблюдательная повестка дня организации включает ряд вопросов, в том числе повышение осведомленности о политических платформах и избирательных правах среди этнических меньшинств, включение вопросов этнических меньшинств в предвыборных программах, а также усилия партий и кандидатов по вовлечению представителей этнических меньшинств в свои избирательные кампании.

ЦИК завершит процесс регистрации для международных наблюдательных миссий 24 октября, а крайний срок регистрации для местных организаций истекает 21 октября.

