НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) опубликовала промежуточный доклад по мониторингу парламентских выборов, назначенных на 31 октября, в котором речь идет о нарушениях в предвыборный период, зафиксированных с 1 июня по 31 августа, в том числе 5 случаев предполагаемого подкупа избирателей, 6 случаев создания препятствий предвыборной агитации и 5 случаев игнорирования требования о разграничении государства и партии.

опубликованный Ассоциацией молодых юристов 17 сентября доклад основан на наблюдениях девяти региональных наблюдателей долгосрочной миссии наблюдения и отражает нарушения и «плохую практику» со стороны правящей команды и оппозиции в предвыборный период.

Согласно докладу, предполагаемый подкуп избирателей имел место как со стороны правящей партией, так и со стороны партий Лело и Альянс патриотов. По заявлению АМЮГ, неправительственная организация «Движение за будущее» публично «аффилировано» с партией «Лело за Грузию», которая помогает социально незащищенным семьям. В этом же контексте АМЮГ также говорит об организации Грузинской мечтой бесплатных медицинских профилактических обследований для местного населения в Сенаки и бесплатной раздаче овощей в Кобулети. Кроме того, организация также отмечает бесплатную раздачу продовольствия Альянсом патриотов сотрудникам Батумского театра.

В своем докладе АМЮГ также обращает внимание на «нападения» на представителей политических партий, указывая на нападение 13 августа на лидера Движения за народ Анну Долидзе и ее сторонников, а также на нападение 26 июня на центральный офис Единого национального движения в городе Гори.

По оценке АМЮГ, действиям, предпринятым властями в рамках антикризисного плана в борьбе с пандемией Ковид-19, «был придан персонифицированный характер и (власти) способствовали тому, чтобы эти действия отождествлялись с ними».

«Следовательно, предпринятые им шаги во многих случаях воспринимались как часть кампании и манипулирование волей избирателей», — говорится в докладе.

В контексте нарушений требований о разграничении государства и правящей партии, АМЮГ также акцентирует внимание на списание Министерством обороны долга перед Госпиталем Министерства обороны для примерно 10 000 граждан.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)