Омбудсмен, советы по делам религий и национальных меньшинств призывают граждан проявлять терпимость
Народный защитник Грузии и советы при Аппарате омбудсмене по делам религий и по делам национальных меньшинств выступили с заявлением 7 октября, в котором призвали граждан, правительство и СМИ действовать в интересах мира и терпимости на фоне возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе.
Они также призвали государственные ведомства активно сотрудничать с представителями соответствующих этнических групп, общинами и религиозными лидерами и организациями, чтобы «поддерживать и укреплять толерантную среду в нашей стране и регионе». В заявлении содержится призыв к гражданам Грузии максимально воздерживаться от использования языка ненависти на этнорелигиозной или иной почве, в том числе через социальные сети.
«Мы призываем представителей СМИ с особой осторожностью распространять информацию, которая может хоть немного способствовать внесению и углублению напряженности между этническими группами», — говорится в заявлении.
Согласно тому же заявлению, «Грузия — родина граждан Грузии. Поэтому мы обязаны проявлять мир, терпимость и поддержку друг к другу и требовать того же от власти».
«Стороны конфликта и международное сообщество должны сделать все для прекращения боевых действий и установления прочных гарантий мира», — говорится в заявлении.
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