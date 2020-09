Грузинская валюта продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро

Несмотря на интервенции Национального банка Грузии, национальная валюта страны — лари продолжает обесцениваться по отношению к доллару США и евро. По состоянию на 26 сентября стоимость 1 доллара США составляет 3,3332 лари, а стоимость 1 евро — 3,8812 лари.

Днем раньше 1 доллар США можно было купить за 3,2897 лари, а 1 евро — за 3,8292 лари. Две недели назад, 11 сентября — 1 доллар США стоил 3,0989 лари, а 1 евро — 3,6679 лари.

Курс лари начал значительно обесцениваться с середины марта после экономических ограничений, введенных в связи с пандемией Ковид-19 и запрета на полеты. По состоянию на 7 марта 1 доллар США стоил 2,7748 лари, а 1 евро можно было купить за 3,1386 лари. 24 марта лари достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару, и стоимость 1 доллара США составила 3,54 лари.

С тех пор как власти начали ослаблять ограничения в конце мая, курс лари оставался стабильным в течение трех месяцев. Например, по состоянию на 7 июня 1 доллар США стоил 2,9562 лари.

С 13 марта этого года НБГ продал на валютных аукционах 449 650 000 долларов для поддержания курса лари.

