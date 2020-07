Национальный банк Грузии продал 40 миллионов долларов США на аукционе 22 июля.

По информации НБГ, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,0585 лари.

По данным Bloomberg, на данный момент стоимость 1 доллара США составляет 3,0575 лари.

