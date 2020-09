Посол Азербайджана попрощался с Грузией

31 августа министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел прощальную встречу с бывшим послом Азербайджанской Республики в Грузии Дурсуном Гасановым, завершившим свою дипломатическую миссию.

Дурсун Гасанов, который был назначен послом Азербайджана в Грузии в начале 2017 года, 17 августа был освобожден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с занимаемой должности. По решению Алиева, Гасанова сменит Фаиг Гулиев.

Отзыв посла из Грузии Алиевым совпал с отзывом посла Азербайджана в Сербии Эльдара Гасанова, который был задержан в Баку 13 августа по обвинению в коррупции и официально уволен с должности 17 августа.

Предполагаемые связи со скандалом о торговле оружием

Решение президента Алиева последовало за сообщениями интернет-издания haqqin.az, связанного с правительством Азербайджана, в середине июля этого года о том, что Армения получала оружие из Сербии и России через территорию Грузии. Обвинение прозвучало на фоне возобновления вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Товузском регионе недалеко от границы с Грузией.

Азербайджанский оппозиционный депутат, член Республиканской альтернативной партии Эркин Гадирли заявил, что освобождение двух послов за один день подтверждает связь Сербии и Грузии с продажей оружия Армении.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария категорически отверг какую-либо связь Грузии со скандалом с оружием и заявил, что это «неуточненная информация, распространенная в СМИ». Он также в очередной раз подтвердил приверженность Грузии стратегическому партнерству с Азербайджаном.

