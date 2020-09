Алиев приветствовал решение Грузии не пропускать военные грузы в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 19 сентября в интервью азербайджанским телеканалам, что «Грузия повела себя как очень надежный партнер», когда не разрешила перевозить военные грузы через свою территорию в Армению.

Заявлению Алиева предшествовала информация, распространенная азербайджанским онлайн-журналом haqqin.az, согласно которой, Армения получала оружие из Сербии и России через Грузию. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сразу же отверг причастность Тбилиси к продаже оружия, назвав распространенные в СМИ обвинения «неточной информацией».

«Должен сказать, что высоко оцениваю действия правительства Грузии в этих событиях», — заявил президент Азербайджана, добавив, что именно из-за отказа Грузии пропустить военные грузы по своей территории, «транспортные самолеты поставляют оружие в Армению через территории прикаспийских стран и воздушным путем».

Отметив, что две страны «связывают как исторические узы, так и общие интересы», президент Азербайджана сказал, что «правительства Грузии и Азербайджана находятся в тесном контакте друг с другом, и это будет продолжаться».

Президент Алиев заявил, что новоназначенный министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ближайшее время посетит Тбилиси с официальным визитом.

Он обвинил граждан Армении, а также проживающих в Грузии «этнических армян, скрывающихся под грузинскими фамилиями» в том, что они всячески пытаются нанести удар по грузино-азербайджанским связям. «Но они не добьются этого, так как, еще раз говорю, мы – надежные партнеры и открыто обсуждаем все вопросы», — подчеркнул он.

