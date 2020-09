Файлы FinCen: следы грузинских банков в 193 подозрительных транзакциях

По данным Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиями, 193 транзакций, осуществленные с участием грузинских банков, были признаны потенциально подозрительными.

Данные основаны на файлах, опубликованных недавно Департаментом борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCen), которые включают финансовые отчеты, отправленные в FinCen банками и другими финансовыми учреждениями о подозрительной деятельности.

Транзакции с участием грузинских банков

Из 193 подозрительных финансовых операций в 167 участвовал «TBC банк», который перевел 17 884 899 долларов США и получил 1 012 080 долларов США. В документах отдельно выделена еще одна сумма, переведенная TBC банком — 2 489 долларов США. «Банк Грузии» участвовал в 25 подозрительных транзакциях, переведя в общей сложности 81 000 долларов США и получив 8 042 752 доллара США.

Что касается получателей и отправителей, 161 из 193 транзакций на общую сумму 16 084 899 долларов США была переведена из TBC банка в швейцарский коммерческий банк Habib Bank A G Zurich в период с 17 октября 2007 года по 11 октября 2011 года. Еще две транзакции в тот же банк были осуществлены из «Банка Грузии» на сумму 81 000 долларов США.

Кроме того, с 3 октября по 28 декабря 2016 года «Банк Грузии» провел 13 транзакций с банковской группой Raiffeisenbank на сумму 7 628 334 долларов США.

Что касается других операций, TBC банк получил 1 012 080 долларов США от National Bank of Ras, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах, с 1 октября 2012 г. по 15 января 2013 г. 10 декабря 2012 года 1 800 000 долларов США были переведены из TBC банка в российский «Сбербанк», и в результате 10 операций со 2 февраля 2016 года по 22 марта 2016 года 414 418 долларов США были переведены в «Банк Грузии» из расположенного в Молдове Bc Procredit Bank S.A.

Транзакции обрабатывались через три банка в США, которые предоставили FinCEN информацию о подозрительной деятельности. Наибольшее количество транзакций (191 — 16 165 899 долларов США отправлено и 9 094 832 доллара США получено) было обработано The Bank of New York Mellon Corporation. Deutsche Bank AG и JP Morgan Chase & Co. обработали по одной транзакции.

База данных не содержит дополнительных данных о подозрительных транзакциях, связанных с Грузией.

Согласно информации, опубликованной на веб-сайте Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиям, «финансовые отчеты о подозрительной деятельности отражают озабоченность регулирующих органов в банках и финансовых учреждениях и не обязательно указывают на преступную деятельность или другие правонарушения».

Ответ грузинских банков

22 сентября Банковская ассоциация Грузии, объединяющая все основные финансовые институты страны, опубликовала заявление, в котором говорится, что доклад Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиями, в котором использована информация, предоставленная банками службе мониторинга, «касается транзакций с 2007 по 2016 год., из общего объема которых 0,08 процента приходится на Грузию».

Банковская ассоциация отметила, что «деятельность банковского сектора Грузии определяется строгим внутренним и международным законодательством», которое «регулирует все действия банков, в том числе проведение транзакций».

«Согласно международным нормам, все банки предоставляют информацию об этих транзакциях в Службу финансового мониторинга», — заявила ассоциация, добавив, что «из-за обязательств по соблюдению конфиденциальности клиентов, банки не будут раскрывать детали таких транзакций», но они действуют в соответствии с установленными законодательством нормами и готовы к сотрудничеству.

Что такое файлы FinCEN?

Файлы FinCen — это просочившиеся документы, которые охватывают более 2100 финансовых отчетов, отправленных в FinCen банками и другими финансовыми учреждениями о подозрительной деятельности.

Документы были получены BuzzFeed News, которая, в свою очередь, передала материалы Международному консорциуму журналистов, занимающихся расследованиями. Консорциум объединяет 400 журналистов из 88 стран мира, целью которых является выявление и расследование подозрительных транзакций.

Файлы показывают, как крупные банки помогали криминальным сетям переправлять крупные суммы денег, даже несмотря на то, что некоторые финансовые учреждения были оштрафованы за то, что не смогли «остановить потоки грязных денег».

«Документы показывают, что в период с 1999 по 2017 год было совершено транзакций на 2 триллиона долларов США, которые были оценены сотрудниками внутреннего мониторинга финансовых институтов, как отмывание денег или другая преступная деятельность», — заявил Международный консорциум журналистов, добавив, что эти файлы составляли около 0,02% от 12 миллионов финансовых отчетов о подозрительной деятельности, которые были представлены финансовыми институтами в FinCen в период с 2011 года по 2017 год.

