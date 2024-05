MONEYVAL публикует отчет по Грузии

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) 7 мая опубликовал отчет с оценкой мер, принятых Грузией против отмывания денег и финансирования терроризма.

MONEYVAL — постоянный наблюдательный орган Совета Европы, который оценивает соблюдение международных стандартов и их внедрение в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Его последние доклады по Грузии были опубликованы в 2020 и 2022 годах.

Согласно документу, Грузия запросила повторную оценку девяти из сорока рекомендаций, содержащихся в отчете об оценке 2020 года. Что касается остальных рекомендаций, которые относятся к категории «частично релевантные» или «нерелевантные», власти не запрашивали их повторную оценку. На данный момент по 7 рекомендациям Грузия находится в категории «релевантный», по 22 рекомендациям – «в значительной степени релевантный», по 10 рекомендациям – «частично релевантный», а по одной рекомендации – в категории «нерелевантый».

Что касается 12-й рекомендации о политически уязвимых лицах, рейтинг Грузии повысился с «частично релевантного» до категории «релевантного». По остальным рекомендациям рейтинги остаются без изменений.

Рейтинг первой рекомендации, касающейся оценки рисков и использования основанного на риске подхода, остался прежним. «На рейтинг влияют недостатки в идентификации и оценке Грузией рисков отмывания денег/финансирования терроризма, а также использование исключений», – говорится в документе.

Ссылаясь на неизменный рейтинг шестой рекомендации, касающейся целевых финансовых санкций, связанных с терроризмом и финансированием терроризма, в докладе говорится, что Грузия предприняла «серьезные усилия» для усиления соблюдения инструментов ООН по замораживанию террористических активов. Однако в системе все еще имеются некоторые заметные недостатки, особенно те, которые связаны с реализацией целевых финансовых санкций (ЦФС). Аналогичным образом, рейтинг седьмой рекомендации о целевых финансовых санкциях, связанных с терроризмом и финансированием терроризма, остался неизменным.

В документе говорится, что Грузия приложила значительные усилия для соблюдения принципов к руководству Рекомендации 15, которая фокусируется на внедрении новых технологий и регулировании деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Однако некоторые вопросы все еще остаются неопределенными, например, применение и адекватность санкций, реализация превентивных мер и международное сотрудничество.

В обоснование оставления рейтинга Рекомендации 22 без изменений MONEYVAL указывает на несколько недостатков, включая отсутствие требований по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма для агентов по недвижимости, трастов и сервисных компаний.

Что касается рекомендации 28, в документе повторяется, что не существует регулирования и надзора за агентами по недвижимости, трастовыми и сервисными компаниями.

Рейтинг Рекомендации 35 остался неизменным, в том числе потому, что не было доказательств того, что гражданские или административные санкции (кроме приостановления деятельности) могут быть применены к лизинговым компаниям и юристам, а также не было доказательств того, что соответствующие санкции могут быть применены к нотариусам.

Грузия должна представить MONEYVAL отчет об оставшихся недостатках в декабре 2024 года.

