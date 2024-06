10 человек задержаны по обвинению в торговле наркотиками и отмывании денег

Прокуратура Грузии сообщила 17 июня, что в результате комплексных следственных действий, проведенных совместно с сотрудниками МВД, задержаны 10 человек по обвинению в незаконном ввозе крупных партий наркотиков и отмывании денег. Задержанным грозит лишение свободы от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

По информации прокуратуры, в 2022 году гражданин Ирана создал организованную преступную группу с целью сбыта наркотических средств и придания законного вида полученным от этого незаконным и необоснованным доходам. Руководитель организованной группы на доходы от сбыта наркотических средств на чужое имя вел бизнес ресторанов и ночного клуба по трем разным адресам в Тбилиси. Названия клубов прокуратура не раскрыла.

«Целью клубного бизнеса была реализация наркотических средств, а также сокрытие незаконного происхождения полученных средств и их отмывание. Члены организованной группы искусственно увеличили доходы, полученные указанными клубами, а именно, в октябре 2023 года обвиняемые якобы получили доход в размере 3 000 000 лари всего за 5 дней, тем самым скрыли происхождение полученных денег в результате сбыта наркотических средств. Часть денег в разное время попадала на банковский счет одного из членов преступной группы. Последние осуществляли денежные переводы за границу и операции по обмену криптовалюты», – говорят в прокуратуре, добавляя, что в июне 2024 года один из членов преступной группы пытался ввезти из Ирана в Грузию 25 кг сушеной марихуаны.

В прокуратуре также заявили, что задержанные приобрели движимое и недвижимое имущество на сумму 3 миллиона лари. По данным прокуратуры, это имущество будет конфисковано и передано государству.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)