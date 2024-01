Bloomberg: Дело «Иванишвили против UBS» закрыто из-за отсутствия доказательств отмывания денег

16 января Bloomberg опубликовал статью под заголовком «UBS выигрывает, поскольку расследование по отмыванию денег Credit Suisse прекращено». В статье цитируются слова главного финансового прокурора Женевы Ива Бертоса, который заявил, что судебный спор между швейцарской UBS Group, купившей находящийся на грани банкротства банк Credit Suisse, и грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили должен быть прекращен, поскольку расследование не обнаружило каких-либо доказательств отмывания денег Патрисом Лескодроном и третьими лицами.

Патрис Лескодрон был консультантом клиентов Credit Suisse, который подделывал подписи и выписки клиентов, чтобы незаконно перевести миллионы со счетов своих крупнейших клиентов, включая Бидзину Иванишвили. Мошенничество Лескодрона оставалось незамеченным почти 10 лет. В 2015 году он наконец признал себя виновным. В 2018 году Женевский суд признал, что он предал доверие своих клиентов. В 2019 году он вышел из тюрьмы, а в 2020 году покончил жизнь самоубийством.

Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse в 2021 году и обвинил банк в мошенничестве. По его словам, он отдал свои деньги Credit Suisse, который их потерял. В 2022 году Верховный суд Бермудских островов признал Credit Suisse ответственным за непринятие разумных мер по предотвращению мошенничества и ненадлежащего управления счетами.

Дело прошло множество судебных инстанций от Бермудских островов до Сингапура, и почти все они установили ненадлежащие действия со стороны швейцарского финансового учреждения: «Ненадлежащее обращение с Лескодроном, осужденным за мошенничество и подделку документов в 2018 году, привело к серии судебных проигрышей, и это обошлось банку в сотни миллионов швейцарских франков», отмечает Bloomberg, добавляя, что сам прокурор Бертоса всегда обвинял Credit Suisse в непредотвращении незаконных транзакций, «что, по его словам, было отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах».

На сегодняшний день Бертоса заявил, что дело не может быть продолжено из-за отсутствия доказательств. Сам Credit Suisse «всегда утверждал, что Лескодрон был волком-одиночкой, который скрывал свое мошенничество от коллег», – говорится в статье.

Bloomberg также пишет, что пресс-секретарь Иванишвили будет обжаловать решение о закрытии дела. По его заявлению, «Бертоса сейчас утверждает, что эти преступления следует рассматривать только в контексте преступлений, за которые был осужден Лескодрон, а не в контексте отмывания денег».

