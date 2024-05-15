Лондонская фондовая биржа. Источник: proactiveinvestors.co.uk
Новости

После принятия закона об «агентах» акции грузинских компаний упали на Лондонской фондовой бирже

Civil.ge Send an email 15/05/2024 - 16:20
10 Less than a minute

После принятия законопроекта об «иностранных агентах» в третьем и окончательном чтении цены на акции грузинских компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, существенно упали. Хотя цены крупных компаний часто колеблются, сегодняшнее резкое падение некоторые эксперты оценили как прямой результат принятия спорного закона.

Через несколько часов после сегодняшних торгов, к 15:00 по тбилисскому времени, акции «Банка Грузии» упали примерно на 15 процентов.

წყარო: londonstockexchange.com

Акции компании «Грузинский капитал» упали примерно на 9 процентов.

Акции «ТБС Банка» упали на 12%.

По теме:

Tags
Civil.ge Send an email 15/05/2024 - 16:20
10 Less than a minute

მსგავსი/Related

Центр развития качества образования: Нарушение учебного процесса может привести к нарушению стандартов аккредитации

15/05/2024 - 13:43

Мария Пейчинович Бурич «очень разочарована» принятием закона об «агентах» без заключения Венецианской комиссии

15/05/2024 - 12:30

За принятием законопроекта об «иноагентах» в окончательном чтении последовала международная реакция

15/05/2024 - 12:24

Из заключения освобожден гражданин Грузии, незаконно задержанный российскими оккупационными силами

15/05/2024 - 10:40
Back to top button