Грузия в обновленном докладе Индекса человеческого капитала ВБ

В обновленном докладе Индекса человеческого капитала Всемирного банка, который был опубликован 16 сентября, говорится, что Грузия имеет оценку 0,57 баллов по шкале от 0 до 1 балла. Индекс отражает показатели в сфере образования и здравоохранения.

Оценка 0,57 означает, что ребенок, родившийся в Грузии, в случае получения отличного образования и с полноценным здоровьем, достигнет 57% своей потенциальной продуктивности во взрослой жизни.

По заявлению Всемирного банка, хотя этот показатель выше, чем показатель страны в 2010 году (0,54), «он ниже, чем в среднем по Восточной Европе и Центральной Азии». В докладе говорится о необходимости повышения качества образования, что также отражено в международных оценках.

Показатель Грузии в 2020 году ниже, чем в 2018 году (0,61). Следует отметить, что Индекс человеческого капитала у мужчин ниже, чем у женщин, и составляет 0,53 и 0,61.

Для сравнения, по показателям 2020 года, соседние Азербайджан и Армения имеют одинаковый балл 0,58, что на 0,01 больше балла Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)