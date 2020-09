По прогнозу АБР, рост экономики Грузии в 2021 году составит 4,5%

В докладе Азиатского банка развития (АБР), который был опубликован 15 сентября, говорится, что по существующим прогнозам, экономический рост Грузии, как ожидается, вернется к 4,5% в 2021 году после 5%-го падения, вызванного пандемией Covid-19 в 2020 году, что будет обусловлено оживлением сфер туризма, частного потребления, инвестиций и экспорта.

«Возможное продление задержек в цепочке туризма, внешнего спроса и поставок снижают прогноз роста, также как и ожидаемое замедление работы правительства после октябрьских парламентских выборов», — говорится в докладе Азиатского банка развития.

Согласно документу, дефицит текущего счета Грузии резко увеличится в 2020 и 2021 годах, до 11 и 8% соответственно, что является прогнозом, сопутствующим почти удвоенному дефициту в первом квартале 2020 года, поскольку снижение доходов от туризма на 29,8% привело к сокращению экспорта услуг на 15,6%.

