МВД задержало мужчину, который 4 сентября нанес словесное и физическое оскорбление представителю партии «Лело» в Тбилиси. Фото: скриншот из видео МВД.
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За словесное и физическое оскорбление члена партии «Лело» задержан один человек

05/09/2020 - 14:49
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Министерство внутренних дел Грузии 5 сентября опубликовало заявление, согласно которому, правоохранители задержали одного человека по обвинению в словесном и физическом оскорблении члена партии «Лело» 4 сентября.

О нападении на представителя Чугуретской (Тбилиси) районной организации партии вчера заявил мажоритарный кандидат в депутаты Парламента от партии в Дидубе-Чугуретском округе Леван Самушия. По его словам, на их однопартийца напали три человека «по политическим мотивам».

Комментируя произошедшее, один из лидеров партии «Лело» Каха Кожоридзе заявил 4 сентября, что «главным виновником подобных инцидентов является Грузинская мечта, которая организует криминальные нападения; Это особенно заметно в предвыборном процессе».

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05/09/2020 - 14:49
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