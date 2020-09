За словесное и физическое оскорбление члена партии «Лело» задержан один человек

Министерство внутренних дел Грузии 5 сентября опубликовало заявление, согласно которому, правоохранители задержали одного человека по обвинению в словесном и физическом оскорблении члена партии «Лело» 4 сентября.

О нападении на представителя Чугуретской (Тбилиси) районной организации партии вчера заявил мажоритарный кандидат в депутаты Парламента от партии в Дидубе-Чугуретском округе Леван Самушия. По его словам, на их однопартийца напали три человека «по политическим мотивам».

Комментируя произошедшее, один из лидеров партии «Лело» Каха Кожоридзе заявил 4 сентября, что «главным виновником подобных инцидентов является Грузинская мечта, которая организует криминальные нападения; Это особенно заметно в предвыборном процессе».

