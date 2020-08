ISFED сообщает о кампании в пользу Альянса патриотов на Facebook

Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) сообщает о широкомасштабной информационной кампании на этот раз уже в пользу «пророссийской» партии Альянса патриотов на Facebook в преддверии предстоящих парламентских выборов осенью этого года.

Согласно докладу, опубликованному организацией 12 августа, в эту кампанию помимо страницы телекомпании «Обиективи» в Facebook, основанной одной из лидеров «Альянса патриотов», депутатом Парламента Ирмой Инашвили, вовлечены также онлайн-издание tinp.ge и связанные с ним группы.

Согласно документу, с партией также связаны 10 «скоординированно дискредитированных» страниц в Facebook, постами которых в соцсети делятся «как минимум 12 реальных и неаутентичных аккаунтов поочередно», а непосредственно страницами управляет «известный антизападными и пророссийскими настроениями активист» Бакур Сванидзе.

По оценке ISFED, такие действия с их стороны «создает впечатление работы по определенному графику» и порождает ощущение, что «распространение контента страниц Сванидзе на данных страницах является их служебной обязанностью».

Согласно докладу, главные усилия страниц Сванидзе «направлены против других оппозиционных партий» и, в меньшей степени, на демонстрацию самого альянса в позитивном свете. Кроме того, на тех же страницах встречаются «дискредитирующие» материалы против правящей партии.

Наблюдение ISFED показало, что партийное интернет-издание «Tinp.ge — Сегодня в политике» также действует в пользу Альянса патриотов, который позиционирует себя как независимое СМИ. По информации организации, часто размещенные на Tinp.ge материалы часто встречаются и на официальной странице партии в Facebook.

По заявлению ISFED, с целью распространения материалов агентства в Facebook действуют группы «Today in politics — Сегодня в политике» и «Сегодня в политике», администрированием которых наряду с продюсером агентства Омаром Мдзевашвили занимается также главный продюсер медиасоюза «Обиективи» Илья Чачибая.

В докладе также упоминается страница Facebook Akhalkalaki News, функционирующая с марта месяца, которая использует сюжеты телекомпании «Обиективи», служит кампании против мажоритарного депутата Грузинской мечты от Ахалкалаки-Ниноцминдского округа Энзела Мкояна и в пользу члена Альянса патриотов Самвела Петросяна.

По сведению организации, в Facebook действует одноименная группа из 1267 членов, цель которой — поделиться материалами, размещенными на странице «Akhalkalaki News».

