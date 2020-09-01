«Евроньюс Грузия» начала вещание 31 августа 2020 г., Фото: скриншот из видео выпуска новостей «Евронюсь Грузия»
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«Евроньюс Грузия» начала вещание

01/09/2020 - 20:09
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«Евроньюс Грузия» начала вещание вечером 31 августа в 19:00.

Меморандум о создании грузиноязычной платформы телекомпании, основанной во Франции в 1993 году, был подписан 25 сентября 2019 года генеральным директором Euronews Майклом Петерсом и председателем Наблюдательного совета компании Силкнет Георгием Рамишвили в Тбилиси.

Грузинскую платформу, входящую в международную сеть, возглавит генеральный директор «Евроньюс Грузия» Джано Жвания, а главным редактором будет директор греческой службы Euronews Василис Бицис.

Компания Силкнет является дочерней компанией АО Silk Road Group, которая предлагает населению услуги фиксированной и мобильной связи, а также Интернет и ТВ услуги.

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01/09/2020 - 20:09
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