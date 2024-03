Персональные данные абонентов компании «Силкнет» утекли в сеть

В телекоммуникационной компании «Силкнет» был зафиксирован факт несанкционированного доступа и раскрытия персональных идентификационных данных части пользователей компании. Об этом сообщает сама компания «Силкнет», которая также заявляет, что незаконной утечки звонков абонентов, текстовых сообщений и другой информации о телекоммуникационных услугах не было.

Несмотря на то, что по данным «Силкнет», речь, скорее всего, идет о данных 2 000 абонентов, 19 марта Грузинское бюро «Радио Свобода» сообщило, что речь идет о копиях удостоверений личности 33 тысяч человек, которые были нелегально распространены в Интернете. Как сообщает Радио Свобода, инцидент произошел 18 марта.

По той же информации, по запросу физического лица Служба по защите персональных данных начала расследование инцидента по двум направлениям: насколько были соблюдены меры безопасности защиты персональных данных в «Силкнет» и выполнила ли компания обязанность сообщать о случившемся инциденте в Службу защиты персональных данных.

Радио «Свобода» попросила прокомментировать инцидент основателя «Инициативы развития Интернета» Ладо Сванадзе, который пояснил, что компании и организации разделены на категории Законом об информационной безопасности, в который Грузия в 2021 году внесла поправки. «Силкнет», как и другие телекоммуникационные компании, относится ко второй категории, а это значит, что помимо инспектора по защите персональных данных надзор за ними осуществляет также Служба госбезопасности. «Соответственно, если расследование начнется, СГБ также должна быть привлечена к этому расследованию», – сказал он.

В свою очередь, в «Силкнет» заявляют, что компания «тесно сотрудничает» с Оперативно-техническим агентством Службы госбезопасности, как регулятором кибербезопасности, в соответствии с Законом Грузии «Об информационной безопасности», и «вместе с ним осуществляет необходимые меры по предотвращению, изучению и будущему предотвращению инцидента».

