Издание «Мтис амбеби» призывает власти обеспечить безопасность журналистов

Местное интернет-издание «Мтис амбеби» (Горские новости) откликается на нападки представителей «Грузинской мечты» в связи с активным освещением изданием трагических последствий стихийного бедствия в Шови.

В заявлении говорится: «в последние дни «Грузинская мечта» проводит агрессивную кампанию против «Мтис амбеби»… Необоснованные и безответственные заявления председателя Парламента, лидера парламентского большинства и других публичных лиц поощряют опасные формы насилия». Издание отмечает, что эта кампания «…угрожает физической неприкосновенности и профессиональной деятельности наших журналистов», и призывает соответствующие органы обеспечить безопасность журналистов.

В ответе издания, который, как заявляет «Мтис амбеби», был обусловлен сегодняшними заявлениями главы Парламента Шалвы Папуашвили, написано: «Наша обязанность – предоставлять информацию общественности, особенно во время кризисной ситуации. Мы и сейчас только на этом концентрируемся, а цель власти – отвлечь наше внимание на другие вопросы, внести путаницу в общество. Мы не собираемся входить с властямм в политические дебаты».

На сегодняшней пресс-конференции председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что в последние дни СМИ распространяют «волну дезинформации». Он отметил, что «ненависть к власти и желание привлечь внимание скандалами настолько ослепляет некоторых людей, что они готовы выдумывать, верить и распространять любую ложь». Он перечислил девять «ложных» информаций, которые «свободно можно квалифицировать, как информационную атаку на грузинское общество, цель чего — вызвать недоверие к государству, внести в общество замешательство и посеять панику». Он конкретно упомянул издание «Мтис амбеби», как СМИ, которое распространяло ложную информацию об оползне в Шови.

Интернет-издание также отмечает: «Правительство больше не пускает нас в зону бедствия, ограничило выдачу публичной информации, существующей в государственных ведомствах. На самом деле мы не имеем доступа к ряду документов. Несмотря на это, мы продолжим расследование причин стихийного бедствия, выявим факты, содержащие признаки преступления, и предоставим населению объективную информацию».

«Мтис амбеби» — это интернет-издание, которое концентрируется непосредственно на высокогорные районы Грузии. Оно распространяет новости из высокогорных регионов – Тушети, Хевсурети, Пшави, Мтиулети, Хеви, Триалети, Самцхе-Джавахети, горной Аджарии, Рача-Лечхуми и Сванети. Издание особое внимание уделяет темам решения проблем, возникающих в горах. «Мтис амбеби» быстрее всех распространяло достоверную информацию об оползне в Шови. У него также есть архив информации, накопленной за несколько лет, в том числе видеодоказательства рисков стихийных бедствий в Рача, которые в значительной степени игнорировались правительством.

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