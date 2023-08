По данным российского издания, российскую оппозиционную журналистку предположительно отправили в Грузии

Согласно расследовательской статье, опубликованной российским интернет-изданием «The Insider» 15 августа, несколько российских оппозиционных журналистов были отравлены за пределами России в связи с их профессиональной деятельностью, в том числе и Ирину Баблоян, которую, по данным издания, отравили в Тбилиси.

В середине октября журналист издания «Эхо Москвы» Ирина Баблоян переехала из Москвы в Тбилиси и поселилась в гостинице «King Tamar». Вечером 25 октября она почувствовала недомогание и проснулась на следующее утро с резкой слабостью и головокружением.

Вечером 26 октября у нее «проявился ладонно-подошвенный синдром — ладони стали багровыми и горели так, «будто держишь в руках огонь»», и то же самое произошло с ее ногами. Несмотря на эти странные симптомы, 27 октября Ирина ночью поехала в Ереван, Армения. В машине ситуация ухудшилась, мозг затуманился, и она уже не могла сосредоточиться. «Ты лежишь, но чувство усталости не проходит, как будто просто не получается отдохнуть. У меня было ощущение, что тело мне больше не принадлежит, оно стало ватным, появилась сильная тревога».

В Ереване ее симптомы ухудшились, появились боли в желудке, тошнота и металлический привкус во рту – похожие на симптомы других пострадавших от отравления, таких как корреспондент «Медузы» Елена Костюченко, которую предположительно отравили в Украине.

Сразу после появления симптомов Ирина не обратилась к токсикологу — не могла поверить, что кто-то хочет ее отравить. Когда несколько месяцев спустя она переехала в Берлин, она сдала кровь на токсикологический анализ. Однако позже лаборатория сообщила ей, что образцы ее крови «пропали», и вместо этого полиция связалась с ней и тщательно допросила Ирину об обстоятельствах дела. Недавно Ирина прошла очередной токсикологический анализ, но так поздно, что обнаружить следы токсинов стало практически невозможно.

По данным издания, в отличие от случая с Еленой Костюченко, диагноз отравления Ирины Баблоян поставить сложнее, так как результаты поздних медицинских анализов этого не позволяют. Однако, по мнению опрошенных «The Insider» экспертов, описанные Ириной симптомы нельзя достоверно объяснить каким-либо существующим заболеванием, поэтому более вероятна версия экзогенного отравления. Сходство симптомов, описанных Еленой Костюченко, позволяет предположить, что мог быть использован один и тот же или похожий яд, но какой именно, сказать сложно.

Учитывая тенденцию отравлений противников и критиков кремлевской политики, а также ряд подтвержденных случаев, таких как Александр Литвиненко, Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Сергей Скрипаль и другие, придает достоверность рассказам об отравленных журналистах.

«Civil Georgia» обратился в МВД и Службу государственной безопасности Грузии за комментариями по этому инциденту, которые будут представлены, как только получим дополнительную информацию.

