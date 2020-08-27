Иосеб Кенчадзе выступает на мероприятии в Кутаиси, 26 августа, 2020 г. Фото: Скриншот из прямой трансляции Александра Элисашвили в Facebook
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Партия Элисашвили «Граждане» выдвинула мажоритарных кандидатов в Имерети

27/08/2020 - 18:29
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Партия Алеко Элисашвили «Граждане» представила мажоритарных кандидатов в регионе Имерети 26 августа в Кутаиси.

От имени партии в регионе Имерети за мандаты мажоритарных депутатов Парламента Грузии будут бороться:

  • Иосеб Кенчадзе — юрист — Кутаиси;
  • Давид Гиоргадзе — юрист — Багдати, Тержола, Зестафони, Ткибули.

Еще в двух других мажоритарных округах Имерети (Вани, Самтредиа, Хони, Ткибули; Харагаули, Чиатура, Сачхере) партия граждане не стала выдвигать своих кандидатов.

Один из лидеров партии Алеко Элисашвили выступил перед собравшимися на церемонии представления мажоритарных кандидатов, которая длилась около получаса, и пообещал жителям Кутаиси вернуть городу былую «славу», «достоинство» и имя.

Элисашвили также вспомнил мифологию и сказал, что город, чьи «ограждения, зубцы» и «дворцы» восхищали даже древних греков, теперь является городом «сломанных маршруток» и «страдающим от обезвоживания».

«У нас есть амбиции, страсть, желание и цель сделать Кутаиси таким же достойным жилым пространством, как было раньше», — сказал он гражданам.

В этом же контексте он назвал возвращение Кутаиси функции парламентской столицы одним из главных приоритетов партии.

Ранее, 4 августа, Элисашвили официально представил новую партию в Тбилиси, назвал новых членов команды и официально начал предвыборную кампанию.

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