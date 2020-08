Алеко Элисашвили представил новую политическую партию «Граждане»

Бывший независимый депутат Сакребуло (городской совет) Тбилиси Алеко Элисашвили 4 августа представил новую политическую партию «Граждане», и в то же время положил старт предвыборной кампании.

Презентацию новой политической партии, председателем которой является сам Алеко Элисашвили, он провел во дворе своего дома на улице Александра Казбеги в Тбилиси, где представил общественности основных членов своей политической команды.

По словам Элисашвили, рядом с ним стоят не «охотящиеся на тендеры бизнесмены», певцы и спортсмены, а «отважные, образованные и квалифицированные люди» с «чистым прошлым».

«Мы хотим построить Грузию, где каждый из нас будет жить достойно», — сказал собравшимся Элисашвили, а в качестве предпосылки для этого он назвал доступ к «качественному» образованию.

В новую политическую партию также будут входить:

Леван Иоселиани — он участвовал в промежуточных выборах 2019 года в Мтацминдском мажоритарном округе;

2019 года в Мтацминдском мажоритарном округе; Цира Элисашвили — профессор Института общественных дел Грузии (GIPA), одна из основателей неправительственной организации «Тбилиси Хамкари»;

Иване Норакидзе — юрист. Он был главой Избирательного штаба Алеко Элизашвили на выборах в местные органы власти 2017 года;

Генри Долидзе — поэт, житель Батуми;

Иосеб Кенчадзе — юрист.

Сегодня же Алеко Элисашвили подтвердил, что на парламентских выборах осенью этого года он будет баллотироваться в Тбилиси в Сабурталинском мажоритарном округе.

Бывший журналист Алеко Элисашвили занимал должность председателя Комиссии по помилованию при президенте с ноября 2013 года по апрель 2014 года. В 2014-2017 годах он был независимым депутатом Сакребуло Тбилиси. В 2017 году Элисашвили баллотировался на пост мэра Тбилиси на выборах в местное самоуправление и занял второе место. Элисашвили также является соучредителем неправительственной организации «Тбилиси Хамкари».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)