Медиакоалиция критикует Общественный вещатель за утерю независимости

Коалиция за адвокацию медиа 19 декабря опубликовала заявление по поводу закрытия программ Общественным вещателем, согласно которому закрытие программ без надлежащего коммуникации с общественностью и разъяснений «еще больше усиливает оценку того, что вещатель находится под влиянием правящей партии «Грузинская мечта» и не может выполнять возложенную на него миссию быть политически нейтральным, объективным и беспристрастным СМИ, и он встречает парламентские выборы 2024 года неподготовленным».

Коалиция за адвокацию медиа отмечает, что руководство Общественного вещания приняло решение о закрытии программ без публичных разъяснений, а в последующем заявлении лишь указывалось, что изменения связаны с финансовой реструктуризацией. Коалиция задается вопросом, почему в качестве основной причины закрытия передач была названа финансовая реструктуризация, учитывая, что нынешняя модель финансирования Общественного вещателя и его бюджет существенно не изменятся в течение двух лет, до 2026 года.

«Общественный вещатель в очередной раз не смог соответствовать минимальным стандартам подотчетности», — говорится в заявлении коалиции, – «Отношение общественности было критическим, в том числе в отношении закрытия программы Горгиладзе, которая известна в обществе своими критическими оценками отдельных решений «Грузинской мечты», таких как, например, принятие «российского закона».

В коалиции подчеркнули, что независимость Общественного вещателя гарантирована Конституцией Грузии. «Программы вещателя должны быть беспристрастными, объективными и плюралистическими, служить общественным интересам Грузии и способствовать демократическому дискурсу. Закрытие программ без прозрачности и надлежащих объяснений, особенно тех, авторы которых критикуют правительство, снижает уровень доверия к вещателю и вызывает сомнения в связи с его политической предвзятости», – говорится в заявлении.

Коалиция с обеспокоенностью отмечает события, предшествовавшие закрытию программы, такие как упразднение правящей партией Совета советников телевидения Аджарии и попытки изменить модель финансирования. «Несмотря на то, что указанное решение не было доведено до конца и в итоге было достигнуто соглашение по другой модели, указанное решение не стало предметом общественного обсуждения и широкого консенсуса», – заявляют в коалиции.

По заявлению коалиции, позиция и действия руководства Общественного вещателя и правящей партии «создали благодатную почву для благотворного политического вмешательства и манипуляций властей в вещателе». «Телевидение не функционирует как по-настоящему независимое и подотчетное СМИ, находится под влиянием власти, и это особенно опасно в свете того, что мы приближаемся к решающим парламентским выборам 2024 года», – говорится в заявлении.

Коалиция призывает генерального директора и Попечительский совет Общественного вещателя «обеспечить плюралистическую и объективную информационную политику вещателя, прозрачность деятельности СМИ, реальную подотчетность обществу и его участие в диалоге».

Коалиция также призывает правящую партию «прекратить вмешательство в деятельность телевидения, дискредитацию идеи Общественного вещателя и способствовать созданию плюралистической среды в стране».

